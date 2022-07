Rasmussen sobre exclusión de PPQ: “Se pierde la proporcionalidad, pero son las reglas democráticas”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“En las comisiones permanentes se busca siempre la proporcionalidad, pero el Partido Patria Querida fue excluido nuevamente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, había solicitado ser miembro, los del Frente Guasú tienen 7 representantes, pero esta son las reglas de la democracia”, dijo el senador.

“Creo que esto no corresponde no permitir que una bancada no sea miembro de una comisión porque están pasando factura de un hecho en el que no estuvieron de acuerdo, se rompe el equilibrio de la proporcionalidad”

Rasmussen también habló de un rumor, dijo que probablemente Fernando Lugo asuma la presidencia del Senado a fin de año. “Hay una gran influencia del Frente Guasú sobre el presidente del Congreso Oscar Salomón y nos pasan factura de algún desacuerdo que tuvimos” terminó diciendo el senador de PPQ.