Rapidoc, Farmacenter y Banco Basa se unen para apoyar a las mujeres este Octubre Rosa

Escuchá esta Noticia en Audio.

Por eso, Rapidoc, Farmacenter y Banco Basa lanzan por segundo año consecutivo una alianza para obtener 500 consultas ginecológicas gratuitas y 40% de descuento en estudios seleccionados, ofreciendo un beneficio real para las mujeres en este mes de prevención.

“Me va a levar todo el día, no tengo tiempo, no me van a dejar en el trabajo, los estudios son muy caros”, son algunos de los obstáculos que se presentan a muchas mujeres a la hora de tomar acción.

Desde esta realidad, la alianza impulsa una campaña que busca el actuar de las mujeres, invitándolas a superar esos prejuicios, pretextos y miedos, con beneficios que hacen un poco más accesible y fácil el proceso de realizarse sus chequeos.

Las personas interesadas pueden agendar un turno vía WhatsApp al (021) 7293030 para acceder de forma gratuito a su consulta en una de las sucursales de Rapidoc.

Además, las mujeres que lo soliciten podrán acceder a 40% de descuento con cualquier forma de pago en estudios de Pap y Colposcopia, Ecografía mamaria y Ecografia trasvaginal y 40% de descuento a través de la Tarjeta de Crédito Basa Afinidad Farmacenter en Mamografías. Cabe destacar que todos estos beneficios estarán vigentes hasta “agotar disponibilidad”.

En un mes donde todas las marcas solo buscan concineciar, Rapidoc, Farmacenter y Banco Basa, demuestran que se puede hacer mucho más uniendo fuerzas para brindar un beneficio real e integran en la detección temprana del cáncer de mama.