Ramón Olmedo, padre del pequeño Dylan, podría perder su trabajo

“Me llegó la noticia de que el señor Rodolfo Max Friedmann hizo un documento en el que yo me debía presentar sino era abandono de trabajo. Yo no todavía no hablé con él, me tengo que presentar en su casa para poder conseguir el día libre”, expresó Olmedo.

“Me tengo que presentar me dijo, hablé con mi abogado para presentar un documento escruito y pedirle al señor Friedman que me de permiso por la situación de mi hijo, ando preocupado”, dijo.

“Me voy a presentar y le voy a pedir día libre para poder estar con mi familia y supuestamente me dará ese permiso. Me tengo que presentar en su casa para que me de ese día libre”, sostuvo.

Olmedo, oriundo de Villarica, había contado las complicaciones que pasó con su bebé, quien tuvo que ser intubado tras varios paros cardíacos, y debió ser trasladado hasta un sanatorio privado en Fernando de la Mora, para poder ser atendido en terapia intensiva. En ese sentido contó que el Estado se haría cargo de los gastos.