Quinientas mil dosis de Moderna llegan para impulsar vacunación contra covid-19

Escuchá esta Noticia en Audio.

La administración de estas vacunas tiene por objetivo inmunizar a niños y niñas, a partir de los 5 años de edad en adelante.

Así también, se busca brindar la misma oportunidad a todas las personas que todavía no recibieron sus dosis correspondientes de la serie primaria (primera y segunda dosis), o estar al día con los refuerzos.

Con base a la evidencia científica, cabe destacar que, tras la administración del esquema de vacunación de Moderna, se obtiene una efectividad mayor al 95% para evitar los casos graves de COVID-19. Inclusive contra las variantes de preocupación, como el Ómicron, se observan resultados favorables.

Esta vacuna no contiene virus, por lo tanto, no puede provocar la enfermedad. Fue desarrollada con la tecnología de Ácido Ribonucleico mensajero (ARNm), lo cual permite codificar ciertas proteínas del virus que estimulan al sistema inmune generando protección. Posee la aprobación completa de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, así como la autorización de la Comisión Europea (EMA).

Es sumamente importante comprender que para una disminución de la circulación viral comunitaria debe lograrse una adecuada cobertura de vacunación en la población. A continuación, se detallan los esquemas:

● De 5 a 11 años: primera y segunda dosis.

● De 12 a 17 años: primera, segunda y una dosis de refuerzo.

● De 18 años en adelante: primera y segunda dosis, más dos dosis de refuerzo.

Las vacunas nos protegen, son confiables y son gratuitas. Acércate al vacunatorio para recibir tu dosis. Para más información ingresar al siguiente enlace www.vacunate.gov.py

En caso de dudas, la ciudadanía puede llamar de manera gratuita a la línea 138, para obtener más información sobre la vacunación.

La atención está disponible de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y los sábados, de 07:00 a 12:00. Se puede acceder desde cualquier teléfono, línea baja o celular, en todo el territorio nacional. IP