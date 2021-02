“Quiero hablar con el dueño del circo y si no viene es un cobarde”, dice presidente de FEP

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris sostuvo que no quiere hablar con segundones en la mesa de trabajo agendada para este lunes para tratar una serie de puntos relacionados al inicio de clases. Aseguró que quiere hablar “con el dueño del circo” refiriéndose al ministro de Educación, Eduardo Petta, quien finalmente asistió a la reunión prevista. "No vine para hablar con segundones. Vine para hablar con el dueño del circo y si no viene es un cobarde", aseveró.