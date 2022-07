Querey sobre lavado de dinero: “Sé demasiadas cosas que no puedo decir porque no puedo certificar”

El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, manifestó que las averiguaciones sobre lavado de dinero y otros delitos conexos que están llevando a cabo son “delicadas”. Aseguró tener varias informaciones pero que sin embargo no cuenta con las documentaciones suficientes. “Sé demasiadas cosas que no puedo decir porque no puedo certificar eso”, aseveró.

“El objetivo es redactar un informe lo más riguroso posible de cómo está el lavado de dinero y otros delitos precedentes para presentarlo en el Congreso y se pueda ver las medidas en las que podemos avanzar”, refirió.

“Tengo mucha información que sé que es verdad pero no puedo decir porque la fuente corre peligro o no tengo el documento. Sé demasiadas cosas que no puedo decir porque no puedo certificar eso”, afirmó.

¿Cuándo estará el informe final de la CBI?

“Nosotros tenemos un plazo de dos meses. Ahora tenemos como un mes y diez días. Si no concluimos para esa fecha podemos pedir dos meses de prórroga”, señaló.

¿Qué es el lavado de dinero?

“Jurídicamente hablando se refiere a los procedimientos que se hacen a través de mecanismos que buscan legalizar dinero que fue obtenido ilícitamente. Es muy ilustrativo contar esto de las películas. Los narcos como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán tenían la casa llena de guardias porque las casas estaban llenas de dinero”, comentó.

“Toda esta gente usa dinero de baja denominación. Nunca pagan con tarjeta de crédito porque eso hace trazable. Por eso es que existe la firme sospecha de que algunas empresas tendrían vínculos con lavado de dinero”, contó.

“Es tan delicado el tema del secreto bancario porque esa es la caja de pandora. Por que si eso abrís salen todos los demonios”, dijo.

