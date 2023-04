Querey cuestiona declaraciones de Celeste Amarilla y dice que son “inconstitucionales”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Explicó que las declaraciones de la diputada se dieron a raíz de una expresión que dijo él mismo en una conferencia junto a Euclides que decía “de rodilla se debiera pedir perdón al pueblo paraguayo”, asegurando que en ningún momento mencionó a Fernando Lugo. Afirmó que la democracia que tenemos no es completa y aseguró que “es una democracia que corta las libertades desde el momento que uno no es libre porque tiene hambre, porque sufre violencia, porque no hay seguridad, debiera pedirse perdón al pueblo paraguayo en ese corto periodo de tiempo”.