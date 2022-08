Querey afirma que terceras personas se acercan a “recomendar” para no investigar ciertos casos

El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero, manifestó que trabajan bajo presión y afirmó que hay terceras personas que se acercan a “recomendar” para no investigar ciertos casos. "Estamos trabajando bajo presión y no se si catalogarlo como amenazas", dijo.

“Permanentemente hay personas que se acercan a los funcionarios que trabajan conmigo en la Bicameral y estimo que con los otros colegas también, que hacen recomendaciones para no meternos en esto o aquello”, refirió.

“Creo que estamos por buen camino, estamos trabajando sobre el nivel de documentaciones para no tratar de entrar en opiniones muy particularizadas”, aseguró.

“Nosotros estamos procesando documentaciones que recibimos y que tienen a veces informaciones fuertes que pudieran tener cola en ámbito de seguridad, lavado de dinero o narcotráfico”, agregó.

Recurrirán ante un juez para que Horacio Cartes acuda ante la CBI

“Él y otras personas que son del sector tabacalero no pueden seguir ignorando a las instituciones. La Bicameral no es una institución cualquiera, todas las personas tienen el deber jurídico, político y ético de presentarse para brindar informaciones. El expresidente no está exento a eso”, señaló.

¿Frente Guasu se retira de la Concertación?

“Hay mucha incomodidad en el Frente Guasu. No hay mucha confianza. Somos invitados indeseables dentro de la Concertación. Esta semana específicamente mañana se estará discutiendo parte de este tema. La posición será colectiva”, contó.

