Quedará que “no es independiente” dice Preda si CM se influencia para no quedar en terna de la FGE

El abogado Ricardo Preda apuntó q ue “demostrara que la justicia no es independiente” si algún miembro del Consejo de la Magistratura no lo postula para la terna porque se deja influenciar por los dichos de un medio de comunicación hacia su persona. Este escenario se da luego de que fuera el representante de Martha González.

La exministra de la Subsecretaría de Tributación (SET) impulso y ganó un juicio contra el Diario ABC Color que en publicaciones periodísticas denunció presuntas irregularidades durante su gestión. Ricardo Preda aseveró que en el medio de comunicación “no van a decir que la sentencia es correcta y la decisión sea justa, es una avivada que van a criticar, y descalificar como siempre lo hacen”.

Carrera profesional

“En toda mi carrera tanto en la función pública como en el privado hice lo que siempre consideré correcto, así que el único testimonio de mi trabajo son los dictámenes que hice como funcionario del Estado y en la actividad privada mi gestión de abogado. Nunca he tenido que confrontar cuando yo creí que la posición que yo defendía era la correcta”, manifestó.

“Tanto el tratado de San José como la Constitución dice que la prensa y los periodistas por las publicaciones difamatorias, la censura es un acto previo, es decir impedir que publique alguien. No tiene nada que ver con lo que se resolvió en este juicio y ninguno de los tratados que ellos invocan no dice que no son responsables”, expresó.

