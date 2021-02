¿Qué es el estronismo climático y cómo afecta al país?

En ese contexto, mencionó que se encargó de recabar datos y analizar, en conjunto con Lis García y Guillermo Achucarro, sobre el estronismo climático y realizaron una línea de tiempo a fin de explicar lo ocurrido durante el gobierno de Stroessner.

“La dictadura estronista contribuyó a la crisis climática con un modelo de desarrollo que necesita mucha tierra, poca gente y ningún árbol. En democracia, esto no cambió. Al contrario, se potenció”, sostienen en parte de la investigación.

