PZ10 sigue buscando club: “Quiero seguir jugando unos 3 años más”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Me habría gustado arrancar con un equipo para hacer una buena temporada, pero aún estoy en negociaciones”, dijo el delantero que se encuentra buscando club. “Unos siempre quiere estar, en mi caso veremos si se dan las cosas. Quiero seguir jugando por 2 o 3 años más”.

Sobre la hinchada olimpista: “Es muy lindo el cariño que me demuestran. Veremos que pasa en algún momento, si eso de volver al club sea factible”

Sobre la experiencia que tuvo año atrás en Rusia donde lo llevaron como goleador pero quisieron hacerlo jugar en una posición en la que no se sentía cómodo. “Uno se molesta por esas experiencias. No quería eso para mi carrera, si era de más edad en ese entonces seguro me callaba más, pero no quise quedarme en ese lugar”, comentó a la #1020AM.

