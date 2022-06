Putin amenaza a Suecia y Finlandia por su eventual adhesión a la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que la OTAN posee “ambiciones imperiales” y que busca afirmar su “hegemonía” a través del conflicto en Ucrania. El mandatario ruso dijo que no ve problemas a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. No obstante, advirtió que si esos dos países despliegan infraestructura militar estará obligado a responder.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano no son el objetivo de Occidente ni de la OTAN, sino un medio para defender sus propios intereses”, dijo Putin en una visita a Turkmenistán. “Los países que lideran la OTAN quieren (…) afirmar su hegemonía, sus ambiciones imperiales”, agregó en una conferencia de prensa en Ashjabat, la capital turkmena.

Además, Putin dijo que no ve “problemas” en la eventual adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. “No tenemos problemas con Suecia y Finlandia como los que tenemos con Ucrania. No tenemos diferencias territoriales. No hay nada que nos pueda molestar sobre la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Si Suecia y Finlandia lo desean, pueden adherir. Es asunto de ellos. Pueden adherir a lo que quieran”, advirtió.

Sin embargo, remarcó: “Si se desplegaran allí contingentes militares e infraestructuras militares, estaríamos obligados a responder de forma simétrica y a plantear las mismas amenazas para aquellos territorios en los que han surgido amenazas para nosotros”.

Suecia y Finlandia han decidido solicitar el ingreso en la OTAN después de que Rusia lanzara su operación militar en la Ucrania prooccidental el 24 de febrero. El proceso formal de adhesión se inició este miércoles en la cumbre de la OTAN en Madrid.

Hasta ahora, Rusia siempre había criticado la perspectiva de que los dos países nórdicos se unieran a la alianza, diciendo que sería un “factor desestabilizador” para la seguridad internacional.

Por otro lado, Putin también negó este miércoles la responsabilidad de Rusia en el bombardeo que el lunes dejó al menos 18 muertos en un centro comercial de la ciudad ucraniana Kremenchuk. “Nuestro ejército no bombardea infraestructuras civiles. Tenemos toda la capacidad de saber qué hay en cada lugar”, aseguró.

“Nadie entre nosotros dispara así, al azar. Normalmente se hace basándose en datos de inteligencia sobre los objetivos y con armas de alta precisión”, dijo Putin. “Estoy convencido de que esta vez, todo se hizo de esta manera exacta”, afirmó.

Ucrania acusa a Rusia de haber atacado el centro comercial el lunes en Kremenchuk, a 330 kilómetros al sureste de Kiev. Moscú niega la acusación y afirma que su salva de misiles iba dirigida a un depósito de armas y que el centro comercial no estaba en funcionamiento en ese momento.

Fuente: Infobae