“Proyecto de Tren de Cercanías será peor que el Metrobús”, dice abogado

“Existe un problema que no es sólo una causa vecinal sino una causa nacional, porque al final todos vamos a pagar el pato”, aseveró.

“No será igual que el Metrobús, será peor porque este proyecto va a costar alrededor de USD 1.000 millones. Lo que pasará es que va a venir el préstamo y no se podrá hacer porque no se previó que el tren no tiene franja de dominio”, refirió.

Comentó que el proyecto de Tren de Cercanías es “más caro y complejo” de lo que había sido el Metrobús.

El proyecto del Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre Asunción-Ypacaraí está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A.

