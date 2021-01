El coordinador de Becal, Federico Mora manifestó que ya hay un compromiso de Itaipú y Becal en que las becas universitarias del 2020 que no fueron concedidas pasen directamente a la convocatoria 2021 que arrancará de aquí a un mes. Dijo que proponen a los jóvenes que no aprobaron el examen de competencias básicas que se preparen e intenten nuevamente en la convocatoria 2021. Agregó que bajar la escala sería “desvirtuar” el programa.

“Nosotros lo que estamos proponiendo a estos chicos que se presentaron en este examen y que no lo pudieron superar es volver a presentarse en la convocatoria 2021 que vamos a lanzar de aquí a un mes. Es decir, está ya una semana, ya hay un acuerdo y un compromiso de Itaipú y de Becal de que todas las becas que no sean concedidas durante esta convocatoria pasen directamente a la siguiente, es decir no vamos a perder becas, pero tampoco queremos bajar la escala porque eso es desvirtuar el programa”, dijo.

“Ya tuvimos dos rondas de reunión con los jóvenes, una ayer y otra hoy. Entendemos la situación donde sabemos que hay frustración, sabemos que hay un poco de rabia inclusive, entendemos también que durante el año 2020 por ahí las condiciones no fueron como para concentrarse en preparar un examen porque hubo muchas dificultades familiares, económicas, pero también necesitamos que las reglas preestablecidas se respeten”, manifestó.

Este martes se dio a conocer que de 2.463 jóvenes que se presentaron a rendir el examen de competencias básicas del Programa de Becas Itaipú Becal, Convocatoria 2020, un total de 923 postulantes logró alcanzar el puntaje requerido para seguir en carrera que fue de 24 puntos.

Hoy los jóvenes se manifestaron exigiendo que se baje la escala para acceder a las becas de Itaipú.

