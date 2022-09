Propaganda electoral en redes sociales: “En la legislación existen varias lagunas”, afirman

La directora de la organización Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, sostuvo que las propagandas electorales ganaron protagonismo en las redes sociales y aseguró que hay “lagunas” en la legislación del Código Electoral. “Las pautas en redes sociales no está regulado pero es un gasto electoral y eso es una laguna de la Ley”, dijo.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No existe reglamentación alguna para pautar o hacer publicidades en las redes sociales, eso no está legislado, pero eso no significa que no gastes plata”, contó.

“Hemos visto en este periodo que varios candidatos han hecho eventos multitudinarios en espacios públicos y tienen mucha publicidad en las redes sociales como facebook y twitter. Por otro lado tenemos lo que establece la Ley”, manifestó.

“Esto ya es publicidad para las internas que serán en diciembre. Es como un caos comunicacional, nadie entiende lo que está pasando. En la legislación existen varias lagunas bajo la figura que es para potenciar a la persona y que no está haciendo campaña por ningún partido”, expresó.

More Entradas for Show: Hora Pico