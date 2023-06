Pronostican un viernes frío a fresco con lloviznas

El diputado Basilio ‘Bachi’ Núñez, habló ante las especulaciones de que la dirección de Yacyretá sería para Justo Zacarías. Indicó que es una persona preparada para liderar la Entidad Binacional. Aseguró que desconoce si se le designará o no la dirección a Zacarías. “Desconozco y si conocía, no puedo ser vocero del presidente porque no me corresponde. Si me preguntas si está preparado, está preparado”, respondió.