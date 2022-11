Problemas internos en Cerro Porteño: “Es una declaración fuerte y grave”, afirma Virgilio Ferreira

Escuchá esta Noticia en Audio.

El goleador histórico y palabra autorizada para hablar del Azulgrana, refirió que Chiqui Arce debe seguir siendo el DT, sin embargo, no está de acuerdo con algunos de sus manejos junto a su cuerpo técnico que derivó en esta situación caótica que pasa el equipo de Barrio Obrero internamente.

“Comparto un poco lo que dijo si es realidad, analizando de todo lo que hablo especialmente sobre Moreno Martins de que no le querían pasar la pelota, es un poco cierto. Saltando a decir esto de que el profe Chiqui no cuido teniendo 6 a 8 asistentes y no pudieron ver y no sabiendo manejar la situación falta más profesionalismo de su cuerpo técnico”, precisó.

“Me gustaría que continúe, es un gran profesional pero las cosas pequeñas no supo manejar y en eso no estoy de acuerdo con él de lo que va saltando en vestuarios. Es una declaración fuerte y grave lo que dice este futbolista, teniendo varios asistentes no se dieron cuenta o dejaron pasar esa situación”, señaló.

“Cerro Porteño es una institución grande y salta estas cosas después de finalizar el campeonato no la comparto y entiendo”, puntualizó.