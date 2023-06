Prevén movilizaciones de transportistas de encomiendas para el martes en Ciudad del Este

Indicó que se ven obligados a recurrir a estas medidas por la falta de seguridad que se presenta en el transcurso de los viajes donde se transportan la cargas de una ciudad a otra, mencionando que los asaltos por ‘piratas del asfalto’ ya son dos a tres veces por mes. Resaltó que los hechos ocurren en la Zona del Alto Paraná “y ahora se fue extendiendo”.

Lamentó que en zonas del departamento la policía no tiene “ni bicicleta”. “Vemos la carencia de la Policía en los otros departamentos, pasando Oviedo ya prácticamente no tienen ni bicicleta la Policía, aunque ellos quieran hacer su trabajo, no tienen medios para hacerlo” dijo en contacto con la 1020 AM.