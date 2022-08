Presunto feminicidio en Ñemby: Buscan aprehender al autor del hecho

Escuchá esta Noticia en Audio.

Ávila detalló que tras una fuerte discusión que mantuvieron mientras iban en una motocicleta desencadenó en los dos disparos del hombre en contra de la mujer. La fiscal expresó que manejan la identidad del hombre, explicó también que el cuerpo de la mujer no fue reclamado, la misma deja una hija de 3 años.

“Se da una fuerte discusión entre la pareja, el hombre efectúa dos disparos en la cabeza de la mujer en el Barrio La Lomita de Ñemby. Por ahora el caso lo determinamos que es un feminicidio, presumimos que el hombre utilizó un revólver, ambos disparos con oficio de salida. Hoy tendremos nuevos elementos”, comentó.

“La fallecida deja una niña menor, familiares no acudieron a los llamados que realizamos, no mostraron ningún interés hasta el momento. Ella no vivía en Ñemby, es una persona que se mudaba constantemente, hay otros datos que se manejan como microtráfico”, explicó.