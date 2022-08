Presumen que la orden para matar al exdirector de Tacumbú no salió desde la cárcel

El interventor de la penitenciaría de Tacumbú, René Alvarenga, apuntó que no cree que la orden para matar al ex director Óscar González Olmedo haya salido desde la cárcel, esto porque la seguridad ha mejorado en los últimos tiempos en el lugar.

Desde su intervención aseveró que no se produjeron incidentes mayores y eso se logró gracias a la coordinación que se tuvo. Sobre la sospecha de que haya salido desde la cárcel indicó que es muy difícil, pero dejó entrever que aclaración deberá ser despojada por los investigadores.

“Nosotros no creemos que la orden haya salido de la cárcel, porque hasta el momento tenemos el control total de la penitenciaría, no puedo aseverar ni negar esa información. La policía, el departamento de investigación en su momento lo va aclarar, pero creemos que no porque es muy difícil que salga desde adentro para cometer estos hechos” agregó.

“Desde la intervención hemos mejorado mucho en la parte de seguridad, entrada y salida, en los 45 días no hubo nada de novedades resaltantes, el ministro ha ordenado la radiografía completa del penal”detalló.

