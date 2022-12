Presidente del TSJE asegura horario normal en las internas y 2.000 máquinas más para las elecciones

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre las elecciones

“La institución literalmente se ha levantado de las cenizas, se quemaron las maquinas de votación para el TREP. Hemos recurrido a solicitar al Parlamento una ampliación del horario”, sostuvo Jorge Bogarín.

“Vamos a tener 2000 máquinas más para las elecciones del 18 de diciembre provenientes de Argentina. Para mi es un desafío fundamental, reitero que tenemos un grupo humano excepcional y es un desafío que he asumido garantizar unas elecciones limpias y ser custodio de la voluntad popular”, manifestó.

Sobre la votación

“Todos queremos y estamos con la mira puesta que las elecciones se hagan bien, con el escrutinio publico y fiscalizados. Todos estamos expectantes que todo salga bien el día 18”, puntualizó.

“Estamos organizados, se buscó en principio que no haya tanta aglomeración y va ser un día de mucho calor probablemente. La organización nos dicen que será hasta las 17 horas”, expresó.

“Soy consciente de la importancia de los partidos políticos, yo he optado por ser independiente pero eso no significa que no maneje el sistema político, yo no estoy afiliado a ningún partido”, contó Jorge Bogarín.