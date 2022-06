Presidente de Deportivo Capiatá arremete contra Osorio: “Él me quiere matar a mi”

El presidente de Deportivo Capiatá, Ezequiel Barreto, acusó al senador Derlis Osorio de querer matarlo y que la denuncia que hizo en su contra es solo un "chisme de barrio" ya que no tiene sustento para probar que él intercedió por el diputado Erico Galeano para pedir el préstamo de USD 500 mil. Asimismo cuestionó que haya hecho la denuncia recientemente y no cuando iniciaron las investigaciones de "A Ultranza PY".

El diputado Derlis Osorio presentó una nota ante la Fiscalía General de la República denunciando que el presidente del Deportivo Capiatá, Ezequiel Barreto, le pidió ayuda para tramitar un préstamo de USD 500.000 para el diputado Erico Galeano, quien aparentemente debía enviarle el dinero a Diego Marset quien en ese momento fue detenido en Dubái por inconvenientes con sus documentos, a cambio de que los dos se pasen al sector oficialista.

Según Barreto, al diputado Galeano “ya lo golpearon” en reiteradas ocasiones para quitarlo de diferentes lugares, pero que no lograron ya que no “hay algo detrás”, razón por la cual estarían buscando atacarle a otras personas. Asimismo mencionó que no hay posibilidad de que él pida prestado dinero al senador a nombre del diputado, ya que el vínculo entre ambos no es estrecho, al igual que entre los legisladores.