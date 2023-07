Presentan el libro “Elisa Lynch – Historia de una infamia”

Durante más de tres años, el autor buscó por todo el mundo, libros y documentos sobre Elisa Lynch, recurrió a la orientación y ayuda de historiadores, periodistas, amigos, colegas, bibliotecarios y anticuarios.

Arroyo Pérez afirma que “Si me pusiera a nombrarlos y a agradecerles a todos, no terminaría nunca. Hubo personas que me regalaron obras antiguas que estaban en las bibliotecas de sus antepasados. Amigos y colegas periodistas que me enviaron obras en versiones digitales para consultarlas. Del extranjero recibí innumerables textos, opiniones y ayuda de material bibliográfico inexistente en Paraguay”.

En la investigación, se reunió una enorme cantidad de libros únicos, algunos de ellos, en su primera edición, en español la mayoría, en francés, portugués, inglés, alemán y otros idiomas. La investigación se realizó mayoritariamente en fuentes y archivos documentales del Paraguay, mientras que las obras que aparecen en la bibliografía, fueron obtenidas de distintos países del mundo y constituyen una de las bibliotecas privadas más completas sobre Elisa Lynch y pertenecen a la biblioteca personal del autor.

Un agradecimiento especial al historiador estadounidense, Dr. Thomas L. Whigham por su invalorable ayuda en todo momento. Su guía, opinión y ayuda fueron fundamentales, quien además escribió el prólogo de esta obra. En su nombre, el autor agradece al centenar de personas quienes lo ayudaron a escribir esta obra.

Email: [email protected]