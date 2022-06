Presentan denuncia formal contra Celeste Amarilla: “Es una delincuente”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No soy nadie, pero estoy cansado y podrido, no voy a ser el que va a cambiar al mundo pero voy a hacer mi parte. A mí no me interesa sus fueros, una mujer como ella no tiene que tener fueros. Es una delincuente. Me leyeron y recibieron la denuncia, tienen la obligación de hacerlo”, mencionó.

“Vi el video y me cayó como agua fría, es triste, es un abuso y esta lucrando con la comida de los niños más necesitados, es algo duro y terrible, estamos viviendo mal, tenemos una calidad de vida reducida y que esta mujer diga ‘yo coimeaba’”, afirmó.