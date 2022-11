Postulante excluida de FGE alega que CM no actúa con “misma rigurosidad” con todos los candidatos

La abogada María Victoria Rivas afirmó que el Consejo de la Magistratura (CM) no actúa con “la misma rigurosidad” con todos los concursantes al cargo de la Fiscalía General del Estado. La misma fue excluida por no presentar una constancia y alegó que dicho documento no es “fundamental ni importante”.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Tengo matrícula de abogada pero no soy litigante. Hubo una rigurosidad con la que actuaron con relación a mi candidatura y eso me llamó la atención. Con esta situación rompen el principio de igualdad porque no actuaron con la misma rigurosidad con todos los candidatos”, aseveró.

“Me sorprendió bastante porque está en el proceso de analizar los documentos que uno acompaña. Hay una línea que dice que si te presentas como abogada debes acompañarlo con una constancia de la Corte que conste que no fuiste sancionada”, expresó.

“Pero no soy abogada litigante y la Corte Suprema de Justicia no puede controlar mi actuación porque no tengo casos. Yo soy una investigadora y consultora”, refirió.

More Entradas for Show: Franja Roja