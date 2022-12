Postergan tratamiento de Tren de cercanías: “No se qué hizo cambiar de opinión a los senadores”

El tren se cercanías no tuvo un tratamiento como se esperaba en la Cámaras de Senadores, ahora su tratamiento fue postergado hasta al menos en el mes de marzo, lamentó Lauro Ramírez, director de Fepasa.

“El tema se volverá a tratar en marzo, es una pena porque este es un proyecto para hacer que la vida de las personas sea mejor. La empresa coreana también está esperando ojalá no se vayan”.

“Hay intereses que se ven amenazados por este proyectos. Todos los detalles ya fueron explicados, muchas personas no quisieron recibirnos, nos gritan y agreden, así no se puede razonar. Los que están en contra no se animan a decirlo”.

“Cuando se aprobó el proyecto fue por 30 votos, de 45 senadores. Para la segunda sesión se rechazó. Es muy raro, no sabemos qué fuerza les hizo cambiar de opinión”.

“Las personas que están en la franja de dominio deben entender que esto está empezando recién, aquí no se ve aún dinero ni préstamos. Las personas que viven por donde pasarán el tren ya fueron reubicados en un barrio llamado “San Blas” que se hizo detrás del aeropuerto”.

“Se están haciendo bien todos los pasos por parte de Corea, ellos pasaron un informe bien detallado, si bien no dieron un ultimatum si están sorprendidos”.

“El estudio factibilidad ya se hizo, sabemos cuántos vehículos pasan por la zona y estamos haciendo un estudio para poner un costo justo pero accesible”.

“Tendremos que seguir tratando entre comisiones el tema, no hay ninguna promesa de parte de los senadores pero seguiremos impulsando el proyecto”.