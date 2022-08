Posible dupla entre Acevedo y Querey: “Es un error y no tiene sentido”, afirma Salyn Buzarquis

El senador Salyn Buzarquis, aseguró que “es un error” que su colega Jorge Querey quiera conformar una dupla presidencial con Euclides Acevedo, porque “está abriendo un tercer frente innecesario, no tiene sentido”. Por otra parte, consideró que dentro de la oposición debe haber una charla profunda para “limar las perezas”.

“El doctor Jorge Querey es una buena persona y lo conozco muy bien, pero políticamente va a ser un error porque está abriendo un tercer frente innecesario, no veo posibilidades, no tiene sentido. No sé quién será el candidato del partido colorado, pero la realidad es que Efraín Alegre es el candidato más fuerte de la oposición”, apuntó.

Sobre diferencias dentro de la Concertación

“Creo que debemos aprender del pasado y de los errores, pienso que falta máyor madurez, hay que definir quién es el adversario común. Parece una tarea simple, acá hay un sistema, un modelo que hay que vencer, si definimos el adversario común a partir de ahí limar las perezas”, explayó.

“Hay diferencias, pero en momentos de turbulencia hay que apostar a la calma, sentarse a conversar y no queda de otra, porque si seguimos con las acusaciones lo único que va a ser es poner más nafta al fuego. Es momento de tranquilizar y hablar seriamente”,remarcó.

