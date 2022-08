Posible dupla Efraín Alegre – Soledad Núñez genera un malestar, afirma Leo Rubin

El comunicador Leo Rubin afirmó que la posible dupla entre Efraín Alegre y Soledad Núñez genera malestar ya que aún se desconoce cuáles son los planes a futuro. Sostuvo que Núñez no cuenta con la estructura necesaria.

“Esta es una decisión del Partido Tekojoja en particular que tuvo une plenaria donde resolvieron salir de la Concertación con argumentos muy sólidos y reales. Esta semana hay reuniones en Frente Guasú, separadamente se hace una reunión con el Ñemongeta”, afirmó.

Sostuvo que “Esperanza había dicho que ella quería mantenerse, genera un malestar la posible dupla entre Efraín Alegre y Sole Núñez por el hecho de que nosotros planteamos que haya una discusión de un programa y saber qué es lo que se quiere hacer con temas sensibles”.

“¿Cuáles son los temas que se van a poner sobre la mesa en un futuro cogobierno si se ganan las elecciones? hasta ahora no ha habido una reunión con Efraín y con el equipo de Soledad ni nadie que nos diga que ese es el modelo de país que queremos”, mencionó.

“Evidentemente hay gente que le está asesorando a Efraín Alegre, o él mismo, y le está diciendo ‘tenés que buscar alguien más conservad o de derecha’”, dijo.

“En el caso de Sole Núñez, ella no tiene estructura. No puedo discutir su capacidad, no estoy hablando de una cuestión personal, creo que es una mujer muy capacitada, pero hay otros puntos que la gente va a mirar”, manifestó.

“Esperanza Martínez para nosotros sin dudas es una mujer muy preparada, no solamente fue ministra de Salud, tiene dos periodos de senadora, manejó el año pasado la Bicameral de Hacienda, entiende perfectamente el tema presupuestario, tiene mucha claridad en todos los temas”, refirió.

Sostuvo que sería un error no conversar abiertamente con el Frente Guasú de las propuestas con miras a las elecciones. Por otra parte, refirió que ve poco probable una dupla Euclides Acevedo – Esperanza Martínez.