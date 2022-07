“Por más que queramos hablar, Efraín no quiere”, afirma Zulma Gómez

La senadora Zulma Gómez manifestó su preocupación por la división y la falta de entendimiento que hay en el Partido Liberal ante un país que agoniza por la ausencia del gobierno. Si la oposición no logra consolidar una unión basada en el diálogo, el país seguirá en la misma situación, indicó.

“Es preocupante la situación. Lo más preocupante es que hay una ausencia total del gobierno. Tenemos un presidente de la República, a quien lo comparé hoy con Stroessner que sí nos mataba con tortura, pero este también le tortura al pueblo paraguayo, le tortura hambreando, le tortura con la falta de empleo, porque no escucha el clamor, es como si fuera que es no ve, que no escucha”, dijo.

Dijo que cuesta articular una unión ya que no hay diálogo en el Partido Liberal.

“El Partido Liberal es la estructura más grande dentro del grupo que forma la alianza o la concertación, y si la estructura del PLRA no se mueve, no hay entendimiento, eso se ve reflejado en la concertación, se refleja en las calles, se refleja en nuestra organización esta falta de diálogo entre Fleitas, Burt, Blas Llano, Efraín Alegre y todos los otros. Por más que nosotros queramos hablar, Efraín no quiere”, manifestó.

