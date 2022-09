Policía “no cumple con protección a periodistas” en Pedro Juan Caballero, lamentan desde el SPP

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El modelo económico – político y la vinculación de la mafia como se ha apoderado del territorio nacional y particularmente de estas zonas en donde ya gobierna hace más tiempo hace que las diferencias o cuestionamientos que se realiza a ciertos sectores te cueste la vida. A lo mejor en otros lugares se resuelve de otras maneras pero aquí lo resuelven a balazos”, expresó.

“Cuando la Fiscalía solicita protección para nosotros y la Policía no hace caso o tarda meses en responder, evidentemente que todo lo que podamos generar (protocolos) no alcanza si no hay una verdadera voluntad política de combatir las causas estructurales de la violencia”, refirió.

“Recién ahora después del asesinato de Humberto se reforzó la seguridad de algunos colegas que estaban con amenazas explicitas y cuyas vidas estaban en riesgo evidente”, mencionó.

