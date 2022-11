Polémico penal a favor de Cerro Porteño: “La falta existió”, asegura Epifanio González

Escuchá esta Noticia en Audio.

Explicación de la jugada

“Primero que nada cuando el delantero está en la mecánica de patear la pelota, el defensor ya no tiene esa opción de llegar a esa pelota como puntear antes que patee. Bajo ningún sentido le puede tocar esa pierna que ya está en la mecánica de patear la pelota, le golpeó la pierna al delantero (a Beto Espínola) y le produce que erre la pelota, al errar por supuesto que va a patear el piso, su pierna, menos el objetivo central que era la pelota”, explicó.

“El delantero va a patear, la clave está en perder la posición en un lapso definido que el jugador tiene como para despejar y defender, si dentro de eso no llegas y tocas al adversario se convierte en falta. Mi opinión es técnica, no entro en el fanatismo de la gente, no caigamos en la picardía del jugador que inocentemente pone la pierna gua’ú”, detalló.

“La reglas del juego no tienen sentimientos, acá interesa la consecuencia que tendrá la jugada porque lo que pena las reglas es haber como uno disputa la pelota, si es lealmente, si fue choque casual. Acá entran muchas figuras por las cuales el árbitro avezado tiene contar para sancionar y de este que estamos hablando del caso de Espínola y el jugador del Resistencia la falta existió de la forma que estoy explicando”, finalizó.

More Entradas for Show: Ñanduti Deportes