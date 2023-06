PLRA no puede llamar a elecciones partidarias porque esta en bancarrota, afirma dirigente

La dirigente liberal, Basilisa Vázquez sostuvo que el Partido Liberal Radical Auténtico no esta en condiciones de realizar unas elecciones de autoridades partidarias alegando que esta en bancarrota luego de “una catastrófica derrota” en las elecciones generales del 30 de abril.

“El Partido Liberal no esta en este momento como para ir a una elección interna partidaria, no esta en condiciones electorales, económicas ni políticas para ir a una elección porque eso implica un movimiento a nivel nacional, para eso no estamos preparados. Todos saben lo que ocurrió el 30 de abril, una catastrófica derrota y aparte económicamente el Partido esta en bancarrota”, afirmó.

“Desde el inicio dijimos que el Partido debía llevar a cabo la Convención y no la elección, el presidente del Partido propuso la elección, pero primó lo que la mayoría dijo, no estamos preparados para ir a una elección hoy ni dentro de uno ni dos años”, aseveró.

“La propuesta es que en la misma convención se elija a las autoridades, en este caso le podría reemplazar el vicepresidente, Hugo Fleitas a Efraín Alegre. Si el presidente para el 6 de agosto no da un paso al costado, la convención decidirá si continúa o no al frente del Partido”, sostuvo.