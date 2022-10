Plan de Transformación Educativa “está plagado de ideología de género”, afirma Miguel Ortigoza

Escuchá esta Noticia en Audio.

Ortigoza recalcó que el Plan Nacional de Transformación Educativa “está plagado de ideología de género, con esos ejes transversales y se transversaliza todo lo que se va a hacer”. Apuntó y citó que “la comunidad de aprendizaje permite que los Drag Queen que son estos personajes exagerados, hombres que se visten de mujeres. Nosotros respetamos lo que haga un adulto en la privacidad”.

Siguió comentando “pero que ese adulto se convierta en una fuente de saber para los niños hablando de primeras infancia, eso es lo trae consigo la comunidad de aprendizaje. Mi pregunta para la gente del MEC es como ellos incluyen eso, sí no detectamos eso sigue”.

Relató que “es como decir que no quiera que diga viernes, ok pongo al día siguiente al jueves, ah perdón el día anterior al sábado, estamos teniendo este diálogo hace tres años y es una tomadura de pelo, es una falta de respeto a todos los padres a nivel nacional”.

Detalló que “la vez pasada me preguntaron si tenía ideología de género y no dice ‘ideología de género’ así, pero está plagado de ideología de género. Es como decir que no quiera que diga viernes, ok pongo al día siguiente al jueves, ah perdón el día anterior al sábado, estamos teniendo este diálogo hace tres años y es una tomadura de pelo, es una falta de respeto a todos los padres a nivel nacional”,.

En la marcha prevista para la jornada, a través de un documento presentarán al presidente del Congreso Nacional Óscar Salomón que “debido a que se ha lesionado la confianza solicitamos el cambio del ministro, la viceministra y la ingeniera Roció Robledo, que son un equipo compacto y defienden todo esto”.

