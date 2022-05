PJC con ocupación total de camas y sin UTI para niños

“Hay 16 camas y 21 pacientes internados en el área pediátrica” dice afligido el doctor. El doctor recuerda la importancia de aplicarse las vacunas contra las enfermedades respiratorias, ya que no hay más espacios en el nosocomio de PJC. “Si estuviéramos con los cuidados de la pandemia, esto no estaría como está. No disponemos de terapias pediátricas porque no tenemos el personal capacitado”.

El doctor recuerda a todas las personas la importancia de seguir llevando a cabo las medidas de prevención que fueron practicadas con la llegada de la pandemia del Covid-19. También de concienciar a las personas de que este virus aún está presente ya que no fue erradicado.