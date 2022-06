Piden prisión preventiva para hombre que habría tratado arrebatar violentamente su celular a mujer

La doctora Sonia Escauriza, directora de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias , manifestó que acudieron a un colegio privado cristiano a fin de que el menor presuntamente abusado en la institución escolar de Lambaré continúe con sus clases, sin embargo, mencionó que no quisieron admitirlo ya que no tendrían la capacidad. Mencionó además que siguen en la búsqueda de una escuela para él a fin de que no pierda el año escolar.