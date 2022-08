Piden informe a MITIC sobre uso de USD 130 millones para establecer conectividad en el país

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No sé si le ponen o no garra, lo que ellos hicieron fue unir las redes que hay, eso no le pedimos nosotros. Unir las redes no es eficiente porque no tenemos el control de lo que ocurre”, arremetió.

“Si no captamos la importancia de esto vamos a quedar atrasados. En este gobierno se le dio 130 millones de dólares para lograr la conectividad total del Paraguay”, aseveró.

“Lo otro era conectarnos de forma directa al tronco del internet que es un cable que viene por el mar. Cuando se hizo el estudio de esto, era muy caro para nuestro país. No buscaron otra alternativa más que la de conectarnos a Argentina y Brasil”, explicó.

“Hace un tiempo atrás habíamos hecho una serie de preguntas, este pedido de ahora es una reiteración. Nos quedamos sin información, queremos saber dónde estamos parados”, indicó

“Esto se va a calentar cuando no podamos hacer cualquier cosa desde la comodidad de tu casa”, dijo.

Solicitud de informe al MITIC: "Necesitamos que Paraguay se conecte de forma urgente con fibra óptica. Debemos conectarnos al tronco del internet" senador @tonyapuril#1020AM #ZonaFranca pic.twitter.com/CICBNIlRYm — Radio Ñandutí (@nanduti) August 3, 2022

More Entradas for Show: Zona Franca