Piden impugnar candidatura de Lugo: Debe estar en condiciones físicas y mentales, dice abogado

“Hay una cuestión de fondo y forma, la de fondo es que un senador tiene que estar en plenas condiciones físicas y mentales. Hay valores y principios que son del pueblo paraguayo y que creemos debe tenerse en cuenta para asumir esta responsabilidad”, recalcó.

“La información que tenemos sobre esta persona está en otro país con un estado de rehabilitación que gracias a Dios está avanzando según sus médicos, pero no sabemos si está en condiciones de asumir esta responsabilidad”, apuntó.

Los planteamientos de su pedido de impugnación

“La primera es que es un expresidente de la República destituido a través de un juicio político, si bien no puede ser senador vitalicio eso no implica en el orden de la interpretación constitucional que pueda ser senador activo. Como hay un precedente por eso él es un senador con permiso en este momento”, contó.

“Es un precedente que no es vinculante porque en el sistema jurídico paraguayo los precedentes no son vinculantes, hacen cosas jugadas para las partes pero no quedan como un precedente del que tiene que estar para el futuro, en cada caso se puede analizar”, refirió.

“Pero si un presidente fue destituido no puede ser senador vitalicio, ni siquiera puede tener voz, entonces con mayor razón no puede ser senador activo que tiene voz, voto y hace quórum”, enfatizó.

“La segunda cuestión técnica es que cuando se hizo la enmienda para el sufragio en el exterior lo que se habilitó fue el sufragio activo, pero si una persona está residiendo en otro país no tiene derecho a sufragio pasivo que es a ser elegido”, mencionó.

“Por la duración de esta residencia y por lo que dice la Ley Argentina en materia de migraciones en este momento el expresidente es un residente temporario. Si uno está ausente en el país y reside en el extranjero entonces éticamente uno no puede ser candidato al Senado”, señaló.

Theodore Stimson afirmó que presentó el pedido en la Primera Sala de capital, aseveró que no podía quedarse callado ante está situación.

