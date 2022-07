Piden destitución del presidente del IPS: “Como cabeza debe asumir la responsabilidad”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Alvarenga explicó que lo sucedido con un asegurado, a quien presuntamente le amputaron la pierna equivocada, colmó el vaso. “Son varias las causas. Veníamos criticando la gestión de Bataglia desde hace bastante tiempo. Para nosotros hay alta sospecha de corrupción”, manifestó.

“Creo que Vicente Bataglia no tiene vergüenza, no puede seguir al frente de la institución. Tratar de minimizar lo que sucedió y no asumir la responsabilidad de lo que pasó dentro de la institución. Para mí se tiene que ir por la salud misma del IPS y por la tranquilidad de los asegurados”, sentenció.

Asimismo, indicó que luego de la conferencia que brindó esta tarde sobre el caso de don Ramón Samudio, “merece mucho más” la destitución.

