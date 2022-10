PGN2023: Sborovsky pide “cazar” a los informales en vez de aumentar impuestos

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sostuvo que “endeudarse para pagar gastos rígidos es una locura, es pegarse un tiro en el pie, acá lo que hay que entender es que se quiere gastar más de lo que se puede y alguien tiene que financiar eso. Se financia de dos formas y las dos se pagan intereses, no dan los números, no tenemos el ingreso”.

Refirió que es “no es sostenible en el tiempo esto, o trabajas más para ganar dinero que en este caso sería no subirle los impuestos a los que trabajamos formalmente, sino salir a cazar fuera del zoológico, que es algo que el Estado tiene una cuenta pendiente desde hace décadas que no hace lo políticamente incorrecto, que es salir a buscar a los que no facturan con sus mercaderías y servicios”.

Señaló que “sigamos controlando a los que están dentro del zoológico, pero pongámonos las pilas para salir a cazar del 47% informal. Es algo políticamente incorrecto que nadie se hace cargo y esa es la solución, pero nadie quiere aplicarlo. “Todos quieren aplicar la solución políticamente correcta que es no apretar a los que no pagan impuestos”.

More Entradas for Show: Mirando Lejos