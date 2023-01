PGN 2023: Hacienda implementará aumentos graduales y reprogramaciones

Escuchá esta Noticia en Audio.

Una de las herramientas será implementar los aumentos salariales, nombramientos y promociones para funcionarios públicos a partir del segundo semestre del año, dijo el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche.

En el caso de las obras públicas, atendiendo a que parte del presupuesto del MOPC fue reasignado para cubrir estos aumentos, se estudiarán nuevas reprogramaciones para recuperar los montos, dijo en entrevista con el canal PRO.

“Esperamos que se tenga buenos ingresos y que la economía crezca, así como está prevista de manera a que eso atenúe el impacto que se tendrá en el PGN 2024″, puntualizó sobre la estrategia del Ministerio.

El PGN 2023 sancionado por el Congreso incluye aumentos salariales de entre US$ 30 a 40 millones, financiados mediante reasignaciones, por lo que se mantuvo el presupuesto en Gs. 105,3 billones (unos US$ 14.862 millones), similar a los Gs. 102,7 billones (unos US$ 14.467 millones) remitidos inicialmente por el Poder Ejecutivo.