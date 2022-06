Petropar subirá el precio de sus combustibles desde el lunes

Algunos emblemas privados ya anunciaron que desde mañana sábado ya reajustarán el precio de sus combustibles.

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, anunció que el precio del pasaje no subirá ante el anuncio del reajuste en el costo de los combustibles. “Con lo que respecta al pasaje, se va a tener una variación en el subsidio. Hablar ahora cuánto subiría el subsidio, no tenemos. Lo importante es que el precio del pasaje no va a subir”, dijo en conferencia de prensa.