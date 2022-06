Pese a informe del BCP, sector de la construcción registra grandes pérdidas

El ingeniero Luis Lavigne, presidente de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción, contó que la venta de materiales ha caído al cierre de mayo en un 20% y los precios aumentaron en general un 15%. Si bien el BCP sacó un informe en donde dice que las ventas subieron el presidente dice que no es esa la sensación.

“Hay muchas empresas que están pensando en parar algunos contratos, nos preocupa muchísimo porque va a aumentar el desempleo” dijo el afligido representante.

El contrabando es uno de los principales males que también afecta a este sector: “Nosotros habíamos pedido que se libere la importación del cemento, pero ahora el MIC debería volver a limitar esa importación para fortalecer a las cementeras nacionales. Lo que más estamos sintiendo con el contrabando de cemento son los socios en la zona de frontera”

Según Lavigne el sector también está siendo duramente castigado por la suba del combustible, por lo que esperan que el Gobierno a fin de este gran sector económico ya no sea tan castigado “La suba del gasoil nos afectó de manera directa en los materiales de construcción, no en la medida que debería porque la situación del mercado no nos permite y se tiene que vender”.