Pescadores exigen subsidio al Gobierno durante la veda pesquera

Escuchá esta Noticia en Audio.

Godoy explicó que esta situación se presenta como la problemática de cada año, el monto que estarían percibiendo sería solo de G. 1.300.000, bajando la cifra G. 600.000 ya que en el 2021 se desembolso para cada pescador G. 19.16.000. Sostuvo que la directora del MDS Mirtha Pereira no les hace caso e inclusive si fuera por ella no se les pagaría el subsidio.

“Estamos esperando porque cada año no sé qué pasa con los Ministerios, en febrero ya creamos nuestra licencia y ese luego envían al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí no tienen interés porque cada día sacan más a los pescadores y va bajando la migaja que dan (subsidio)”, indicó.

“La directora general Mirtha Pereira no nos quiere, ella piensa que por tener casa linda ya desprecia a los pescadores, cuando hacía censo nos peleábamos. Ella cree que por ser pescador tenes que vivir al lado del río y bajo una carpa, cuando era presidente de la Asociación me encontré varias veces a ella y le decía si vos sos pecadora acaso vas a querer andar debajo de una carpa”, expresó.

“El año pasado yo cobraba G. 1.916.000 y este año parece que va a ser G. 1.300.000, va bajando a todos los asociados anualmente. Es 45 días que va desde el 1 de noviembre hasta el 25 de diciembre aproximadamente, nosotros éramos 57 y con la depuración de la ministra Mirtha Pereira y ahora quedamos 17 y hay algunos que no cobran porque son funcionarios públicos, ingresaron con ese acuerdo”, mencionó.

“Aproximadamente ya somos 11.000 pescadores nomás ya, eso es lo que molesta a las asociaciones porque tenemos que esperar tres días antes de la veda para que nos paguen. A ellos no les interesa nada, ya no sabemos qué hacer con Mirtha Pereira, a ella no le importa los pescadores, de hecho nos habíamos manifestado para que no asuma a su cargo”, acotó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias