Perspectivas con Alicia Bernal, Samuel Acosta y Armando Larrosa

La necesidad de sangre en los hospitales no conoce de días u horarios, es constante los siete días de la semana. Las personas solidarias pueden donar sangre en días no hábiles en el CENSSA que se encuentra ubicado sobre General Santos c/ Herminio Giménez, (al lado del Hospital de Trauma), de 07:00 a 17:00 horas. En la nota te contamos los otros puntos del país para acudir a donar sangre.