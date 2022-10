Personas trans exigen que reconozcan sus nombres con los que se identifican

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Desde su nacimiento toda persona tiene derecho a un nombre y un apellido a ser consignados en el Registro Civil que en el artículo 42 del Código Civil lo establece. Mientras que el artículo 43 habla que las personas tienen derecho a cambiar de nombre invocando a una justa causa”, refirió la abogada y activista de los Derechos Humanos, Kimberly Ayala

“Cualquier ciudadano paraguayo puede cambiar de nombre invocando una justa causa para poder hacerlo”, reiteró.

“El caso de Mariana y el mío prosigue su proceso en Paraguay y la Cámara de Apelación solicita como nota consultiva a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie y ver si nos van a dar o no. Agotamos todas las instancias nacionales y hemos llegado a instancias internacionales. En marzo de este año denunciamos al Estado paraguayo por la violación de los Derechos Humanos en cuanto a nuestra identidad y por todo el daño que nos ha causado en estos seis años”, contó Yrén Rotela de Casa Diversa

Por su parte, Mariana Sepúlveda sostuvo que el reconocimiento de sus nombres es importante para que tengan una vida digna. “Será una herramienta para tener como pelear y tendremos más coraje para ir a estudiar”, aseguró.

