Periodista tilda de “charlatán y estafador” a español que lo amenazó de muerte

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Tengo la certeza de que no es una persona con poder económico, para mi es un charlatán, estafador, que no representa un peligro para mi persona. vive en el hotel, no trabaja y no se de donde saca sus recursos”, mencionó

Ortiz detalló que el problema surgió cuando Castro ofreció a la Municipalidad de Villarrica USD 1.000.000 para una obra pública, las autoridades lo recibieron “con bombos y platillos”. Iniciaron una serie de publicaciones donde cuestionaban esta situación, recibió la amenaza de muerte y radicó la denuncia hace dos meses.

Su modus operandi

“Él vive actualmente en un hotel y paga por día, no es una persona pudiente, tenía un vehículo y la persona que le prestó le retiró porque no le estaba pagando. Su modus operandi es que el tiene captura de pantallas con home banking, le muestra a la gente que tiene mucho dinero en su cuenta bancaria y te puedo hacer una trasnferencia”, explayó.

More Entradas for Show: Hora Pico