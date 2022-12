Periodista mexicano afirma que el “Tata” Martino salió de la Selección con los “bolsillos llenos”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay decisiones que tomó el técnico argentino que no cayeron bien, había futbolistas que pasaban por un buen momento en la Liga MX que no fueron llamados y eso no cayó muy bien”.

“Hay varios futbolistas que no estaban en su mejor forma, no estaban teniendo un buen momento igual fueron llamados. También tenía un tira y afloja constante con la prensa”.

“Henry Martín fue y demostró que puede ser parte de esta selección México dilapidó muchos talentos. Los entrenadores suelen ser muy necios y eso le pasó al Tata, pero se fue con los bolsillos llenos”, afirmó el comunicador.