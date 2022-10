Periodista desmiente acusaciones de Fidel Zabala de ser “funcional al EPP” con sus publicaciones

El periodista Fabricio Arnella, desmintió las acusaciones del senador Fidel Zabala que expuso en la sesión del Congreso Nacional publicaciones donde señala al comunicador y el medio “Adelantepy” de ser “funcionales al EPP”. Dijo que el legislador no quiere escuchar denuncias de la comunidad Pa’i Tavytera contra la FTC por supuestas torturas hacia los nativos.

El comunicador refirió que esto se da tras una serie de publicaciones de la agencia donde investigan la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niña de 14 años hija de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, también por vídeos donde dan a constatar de torturas que sufren nativos en la zona del Cerro Guazú por parte del personal de la FTC.

“Es una práctica común de la cual ya no tiene habituados Fidel Zavala en las sesiones del Congreso, hay una constante que es la instalación de mentiras, de información falsa, de calumnias, una campaña sucia y elementos que bien podrían ser posibles de una querella, pero resulta ser que los senadores son super ciudadanos que tienen blindaje de la doble impunidad, de tener dinero, poder y un blindaje legal para decir los que se le cante”, enfatizó.

“Lo de ayer fue significativamente grave porque utilizó imágenes de varias notas periodísticas que yo o yo otras personas escribieron, me mencionó a mi apropósito de denuncias de comunidades Pa’i Tavytera de la zona de Amambay que publicamos en nuestro pediodico. Además de otras notas que escribí relacionado al caso de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la niña de 14 años que justamente el próximo mes se cumplira dos años de su desaparición en la zona de Cerro Guazú” ,aseveró.

“Esas publicaciones el la coloca como funcionales del EPP y al periodico también como funcional del EPP, lo grave es el rol que ocupa. él es una autoridad pública, si dice mi vecino no me voy a enojar o voy a discutir con él. Pero lo hizo una autoridad nacional que forma parte de uno de los poderes del Estado y que además tiene un rol bastante simbólico en esto este debate por haber sido víctima del secuestro”, expresó.

Denuncia contra la FTC

“A Zavala no le gusta que se discuta absolutamente nada, le gusta que hay solo una versión y una de las notas refleja la posición de Ilario Ibarra que es uno de los líderes de la comunidad Pa’i Tavytera que se encuentra en la zona del Cerro Guazú. Vienen denunciando hace varios años que la FTC a ellos los someten a torturas, helicópteros balean desde arriba hacia las comunidades y que incluso han detenido ilegalmente a pobladores de la zona”, manifestó.

“Publicamos un vídeo que ellos mismos hicieron circular donde denuncian está situación, dos veces en el año 2021 y este año también no hace mucho. Le molesta porque contradice la versión oficial de otras personas a los cuales el apadrina que son parte del pueblo de Pa’i Tavytera pero que no viven en las comunidades como la señora Digno Morilla presentada por él y por otros medios como vocera y ella no vive en ninguna de las comunidades”, comentó.

