Peña: “Paso debatiendo con candidatos de la concertación que no tienen chance de pasar una interna”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Peña refirió que su sector trata de dejar de lado la confrontación entre los propios colorados y busca hablar de propuestas para los problemas de la ciudadanía.

Sobre las declaraciones de Mario Abdo Benítez, presidente de la República, que acusó al líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, de usar la política en el exterior para negocios ilícitos, el presidenciable respondió: “Sin comentarios, creo que no vale la pena”.

“Yo me paso yendo a todos los debates a que me invitan, pero lastimosamente hasta ahora Hugo (Velázquez) no aceptó ninguno. Me paso debatiendo con candidatos de la concertación que lastimosamente no tienen ninguna chance de pasar una interna”, dijo.

