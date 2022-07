Peña: “No puedo evitar que de una manera maliciosa el PLRA trate de confundir al electorado”

El precandidato a la Presidencia de la República, Santiago Peña, manifestó que el Partido Liberal está tratando de confundir al electorado y sostuvo que en el 2017 él solicitó su desafiliación a través de un habeas data. Asimismo aseguró que en las internas de la concertación que se desarrollarán el 18 de diciembre él no aparecerá en el padrón del PLRA.

Escuchá esta Noticia en Audio.

La diputada Celeste Amarilla publicó en su cuenta de Twitter que Peña sigue figurando en el padrón del Partido Liberal, sin embargo, el precandidato a la Presidencia reafirmó que él ya fue desafiliado del PLRA tras su petición en el 2017.

“Así lo hice en el 2017 a través de un habeas data para que se elimine mi afiliacion al Partido Liberal y en la padrón oficial del PLRA ya no figuro, pero si por alguna razón, un avivamiento o trampita en la página web estira un padrón viejo, no es el padrón actualizado. El padrón actualizado al que yo tuve acceso no figura mi nombre”, dijo Peña.

Mencionó además que no accionará en contra de esta situación ya que a su criterio no hará diferencia. “Creo que todo el argumento de haber estado afiliado al Partido Liberal, ya creo que ha quedado enterrado, esto sale de la militancia de haber participado en las elecciones pasadas, de haber trabajado el día de las elecciones. No es un tema de campaña como lo pudo haber sido en el 2017”, expresó.

Sobre el informe de gestión del presidente de la República

Este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presenta su penúltimo informe de gestión ante el Congreso Nacional. Según Peña, el mandatario no tiene nada que decir ya que su gestión fue un caos, por lo que no tiene esperanzas en él y que incluso no lo escuchará.

More Entradas for Show: Franja Roja